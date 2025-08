Arrestato dai carabinieri a Sassari dopo il furto di merce e la minacce con un coltello contro i dipendenti di un supermercato.

L'episodio è avvenuto lo scorso 31 luglio in via Cavour quando un uomo, entrato in un supermarket, ha tentato di uscire con una confezione di concime da giardino nascosta sotto il gilet.

All'esterno dell'attività veniva fermato dalle commesse che chiedevano la restituzione della merce sottratta e la persona in risposta estraeva un coltello minacciandole.

Il responsabile dell'esercizio interveniva disarmando l'uomo. I carabinieri, arrivati sul posto, arrestavano l'uomo per rapina impropria e porto di armi. L'indagato è stato condotto nel carcere di Bancali.



