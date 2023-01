«È stata appena pubblicata la delibera dell’Asl numero con la quale vengono individuati i nuovi medici specializzati che dovrebbero sostituire quelli momentaneamente assenti del Pronto Soccorso. Uno di loro è già rientrato in servizio ma non è sufficiente per garantire la turnazione completa. Preciso che l’iter non si è concluso in quanto i chiamati dovrebbero manifestare il proprio consenso alla Asl e, solo potranno prendere servizio presso il nostro Pronto Soccorso».

Ad annunciarlo è il sindaco di Ozieri, Marco Peralta. Inizia quindi a muoversi qualcosa per il Pronto Soccorso dell'ospedale Antonio Segni di Ozieri dopo che, nei giorni scorsi, era stata decisa la chiusura notturna sino al 16 gennaio a causa dell'assenza di tre medici.

Nei giorni scorsi c'è stato anche un sopralluogo dell'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, oltre ad una visita di alcuni esponenti del Consiglio comunale.

