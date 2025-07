Locali climatizzati al Pronto Soccorso di Alghero, per l’attesa dei familiari. Un intervento quanto mai necessario con le temperature estive, segnalato dal consigliere della Lega Michele Pais. <Ringrazio la Asl di Sassari, il servizio tecnico con il geometra Luciano Sechi e la direttrice del presidio ospedaliero, dottoressa Anita Giaconi, per aver approntato in tempi record un locale provvisorio adiacente al Pronto Soccorso di Alghero, dedicato all’attesa dei familiari dei pazienti>. La richiesta era partita pochi giorni fa, in piena allerta meteo, <e ha visto una risposta immediata, nell’attesa che partano i lavori di ristrutturazione già approvati e finanziati. I locali provvisori, perfettamente funzionali e climatizzati, realizzati in emergenza, rappresentano una risposta concreta e la prova di una struttura organizzativa che funziona, nonostante le difficoltà. È corretto riconoscere il merito a chi ha agito con tempestività e senso di responsabilità, nell’interesse dei cittadini>, tiene a sottolineare il capogruppo della Lega in Consiglio comunale. <A breve partiranno i lavori di ristrutturazione della hall e dei porticati esterni all'ospedale. Non si tratta solo di spazi di attesa, ma di umanità e civiltà. Quando il sistema risponde, è giusto dirlo>.





