Il primo progetto risale al 1997. Ci sono voluti 25 anni per completare il nuovo mattatoio comunale di Sassari nell’area di Sviluppo Industriale di Truncu Reale. La struttura di 2.500 metri quadri è raggiungibile dalla camionale Sassari – Porto Torres e dalla strada provinciale Bancali - Porto Torres.

Questa mattina il sopralluogo della IV Commissione Consiliare Permanente. Il presidente Manuel Alivesi ha detto: “Siamo di fronte alla regina di tutte le incompiute, tra le opere in corso a Sassari. Oggi siamo alle battute finali dopo un deciso avvio da parte della nostra amministrazione che ha dato concreto impulso a tutti gli atti necessari per il suo completamento”.

Tra lavori, ristrutturazione e completamenti in diverse fasi, l'opera è costata quasi sei milioni di euro. Nel frattempo sono infatti cambiate tante situazioni. Basti dire che in origine era prevista la macellazione degli struzzi, che ormai non hanno più mercato, sono quindi attive le linee ovina e suina, e si pensa che ci sarà richiesta anche per i bovini, dato che il mattatoio non serve solo il Comune di Sassari ma anche il circondario.

Dopo l’ultima conferenza dei servizi del luglio scorso hanno dato esito positivo tutti gli enti intervenuti: l’impresa Cogemat, il Comune di Sassari e il Consorzio Industriale. Manca solo il nulla osta dell'Azienda Tutela Salute della Sardegna (Ats) che è stata nuovamente sollecitata.

