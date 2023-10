Boom di presenze ieri pomeriggio negli spazi della Promocamera di Sassari per l'arrivo di Anna Falchi, madrina della V edizione di Promo Autunno. L’attrice si è detta entusiasta dell’evento e felice di essere in questa meravigliosa fiera regionale per promuovere il made in Italy. La Sardegna è una terra da riscoprire tutto l'anno, non solo d'estate». Non solo selfie e foto di rito, la Falchi si è intrattenuta a lungo con standisti e visitatori: «Vedo tantissime persone qui, sono onorata di esserci anche io, incuriosita di scoprire tutto ciò che viene presentato dalle aziende del territorio».

Immancabile una sosta al settore wedding per dare il via, con un auto-ironico siparietto, alla sfilata degli abiti da sposa di Perez e di Fata Madrina, una delle attrazioni di maggior richiamo di Promo Autunno. Per il patron Claudio Rotunno anche tante sorprese e omaggi tra cui la maglietta della Torres calcio, capolista in C 1, e della Dinamo Banco di Sardegna, le due eccellenze sportive del territorio, con il suo nome stampato sopra. Consegnata la maglia rossoblù personalizzata anche ad Anna Falchi.

Sabato sera l’evento ha registrato numeri da capogiro, con i visitatori che hanno affollato le postazioni della fiera organizzata dalla Claudio Rotunno Events Designer, mostrando una forte curiosità sia per i settori dell’innovazione tecnologica che per quelli legati alla sostenibilità ambientale, oltre alle eccellenze dell'artigianato locale e regionale. La fiera Promo Autunno è sostenuta, tra gli altri, dal gruppo L’Unione Sarda e Videolina-Radiolina.

