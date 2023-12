«La messa in riserva della posidonia? Era un punto chiave del nostro programma, ringraziamo il sindaco con un pizzico di ironia».

Il Movimento 5 Stelle, con le consigliere Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, fa notare che il progetto annunciato dal primo cittadino di Alghero per lo stoccaggio della posidonia in esubero nell’area industriale di San Marco, per il successivo trattamento e recupero, è la proposta che occupa un’intera pagina del programma elettorale dei pentastellati.

«In quello del centrodestra il problema della posidonia viene citato con quattro righe rimandando a un non ben definito accordo con i balneari», sottolineano le rappresentanti della minoranza. «Sembra quindi che il primo cittadino abbia omesso di citare la fonte di ispirazione da cui è derivato questo progetto, ossia le nostre proposte elettorali», aggiungono Alivesi e Di Maio, invitando Conoci «a considerare le altre proposte contenute nel nostro programma elettorale, per il bene della città».

