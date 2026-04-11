Inizia dalla conoscenza la lotta contro i tumori. È questo il messaggio forte del Progetto Martina, promosso dai Lions Club italiani, che ieri (10 aprile) ha coinvolto circa duecento studenti al Teatro Civico di Alghero in una mattinata intensa e partecipata. L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Alghero con il patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero, ha visto protagonisti i ragazzi del triennio degli istituti superiori cittadini.

“Lezioni contro il silenzio” è il sottotitolo del progetto, che punta a informare e sensibilizzare i giovani su prevenzione oncologica, diagnosi precoce e corretti stili di vita. Non una semplice lezione, ma un momento di confronto diretto: gli studenti hanno ascoltato medici ed esperti, posto domande e partecipato attivamente, in un clima di attenzione e coinvolgimento emotivo. Parlare di tumori ai giovani significa anche affrontare paure e fragilità, ed è per questo che l’approccio è stato improntato sulla chiarezza e sul rigore scientifico, evitando allarmismi e puntando sulla consapevolezza. Fondamentale il contributo dei Lions e dei Leo, insieme agli specialisti e in collaborazione con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica, che garantiscono contenuti aggiornati e affidabili. Durante l’incontro è emerso anche il valore umano della cura di sé e degli altri. All’evento, coordinato dalla presidente Laura Giorico, hanno partecipato rappresentanti istituzionali e lionistici, tra cui il vicesindaco Francesco Marinaro e l’assessora Raffaella Sanna. Presenti anche i dirigenti scolastici Mario Peretto e Angelo Parodi. Momento particolarmente apprezzato quello offerto da Pino e gli Anticorpi, che con ironia e leggerezza hanno coinvolto i ragazzi, dimostrando come anche il linguaggio della comicità possa veicolare messaggi importanti. Agli studenti saranno ora somministrati questionari per monitorare l’efficacia del progetto, che negli anni ha dimostrato un impatto concreto nel modificare gli stili di vita e ridurre i fattori di rischio.

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