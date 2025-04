La Diocesi di Tempio-Ampurias si prepara a vivere uno dei momenti centrali dell’Anno Giubilare con il pellegrinaggio diocesano al Santuario di Nostra Signora di Tergu, in programma giovedì 1° maggio 2025. L’iniziativa prevede due modalità di partecipazione: a piedi e in auto. I pellegrini che sceglieranno il cammino a piedi si ritroveranno alle ore 7 a Sedini, presso la “Porta del Millennio” (circonvallazione), da dove partiranno verso il santuario. Per chi arriverà in auto, il ritrovo è fissato alle 9.30 presso la statua di Padre Pio, all’altezza dello svincolo per Nulvi. Da lì partirà la processione a piedi verso il santuario. Il momento culminante sarà la celebrazione della Santa Messa, prevista per le ore 10 e presieduta dal vescovo, padre Roberto Fornaciari, all’interno del Santuario di Nostra Signora di Tergu. L’appuntamento sotto il motto “Peregrinantes in Spem”, si propone come occasione di preghiera e comunione per tutta la comunità diocesana.

© Riproduzione riservata