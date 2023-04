Sarà un primo maggio molto intenso in alcuni centri del No rd Sardegn a. A Nughedu San Nicolò, grazie all'associazione culturale Camineras, si rinnova la devozione per Santa Bellina, il cui santuario campestre, dedicato anche a San Paolo, è attualmente in fase di restauro. Alle 11 è prevista la celebrazione della Santa Messa seguita dal pranzo al sacco.

A Bonorva sarà celebrata la festa in onore di Santa Lucia. A Sorso, invece, sarà un primo maggio tra musica e spettacoli al Parco di via Europa, con il festival musicale che vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti e DJ set a partire dalle 10.

L’iniziativa è organizzata dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Bench press, Ichnusa e Spanu Bibite, CCN e Only events.

Presentati Anna Rita Oggiano, si esibiranno Apaches, The Snus, NMT, La Pillola, Puro Malto, Senza Base, Don Luca, Gabriele Spanu, Sold Out, Animali di zona, Pauz, La Help Band, Sossu racconta e La Variante Vasco. I DJ set vedranno alla consolle Steros, Beppe Spanu, Frank Donaggio, Daniel DJ e Live percussion Nanni Solinas.

A Padria si rinnova la festa, che va avanti da vent’anni, nella piana di "Serra e mesu", ai confini del territorio comunale. Alle 11.30 sarà celebrata la Santa Messa. Il pranzo, a base di gnocchetti al sugo, vitello arrosto e pane sardo, è previsto per le 13:30 da ritirare presso il punto ristoro. Dalle 15 giochi gonfiabili per i bambini e intrattenimento musicale nel Baretto allestito dal Comitato. La serata proseguirà con il Dj Set by Dario “DaDe” Deledda.

