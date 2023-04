Sarà un primo maggio molto intenso, a Laerru. Una giornata dedicata alla natura e alle due ruote quella predisposta dalla Pro loco Rigorona. Per gli amanti del trekking, è prevista un escursione guidata al percorso "Dae Rocca in Rocca”, con partenze differenziate in gruppi a partire dalle 9.00. Per i meno esperti si potrà scegliere un percorso più facile. Il costo è di 5 euro. Per le adesioni è possibile contattare il numero di telefono 3284444961.

Spazio anche agli amanti della mountain bike: è previsto un percorso di circa trenta chilometri nel territorio dell'Anglona. La partenza è fissata per le 9. Il costo è, anche in questo caso, di cinque euro. Per aderire è possibile conttatare i numeri 3473074465 e 3470744897.

In programma, alle 11, anche una visita alla grotta de Su Coloru, grazie al Centro Pipistrelli Sardegna. Necassario munirsi di torcia. Per aderire si può chiamare il numero di telefono 3284444961.

Il comitato della festa patronale di Santa Margherita ha anche allestito un punto di ristoro in località "Concula. Il costo del pranzo è di 15 euro. Per le adesioni si può chiamare il numero di telefono 3405478349.

Le adesioni dovranno essere date entro il 25 aprile per le attività e il pranzo.

