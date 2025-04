Proseguono gli appuntamenti della Primavera in Romangia 2025, eventi organizzati con il patrocinio del Comune di Sennori, un calendario fitto di iniziative culturali, musicali e religiose.

Sabato 26 aprile, alle ore 18, al Palazzo Baronale, prenderanno il via gli Incontri del Museo Biddas -Museo dei Villaggi abbandonati della Sardegna, che si ripeteranno anche il 3 e il 10 maggio. Domenica 27 aprile, a partire dalle 11, piazza San Pantaleo sarà il teatro dell’evento “Shaker&Arte - Oro di Romangia”, con artisti e bartender professionisti in gara con le loro creazioni per celebrare il rinomato Moscato Sorso-Sennori Doc.

L’appuntamento successivo è l’atteso festival musicale del “Primo Maggio a Sorso”: a partire dalle 12 e per tutta la giornata, l’accogliente Parco Vita (via Marina), ospiterà la no-stop di musica con tanti artisti, musicisti e dj e con il super ospite Mr. Rain, artista e produttore tra i più amati della scena rap italiana e internazionale, grande protagonista dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, in cui si è classificato al terzo posto.

