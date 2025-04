Rivoluzione nella raccolta differenziata l’Unione dei comuni del Coros che gestisce in forma associata il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi Uri e Usini. Nove Comuni, per una popolazione totale servita pari a 29.761 abitanti e un numero complessivo di oltre 14 mila utenze.

Per potenziare i servizi già esistenti, agevolare i cittadini nella gestione dei rifiuti domestici anche in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, saranno introdotte le Ecoisole Intelligenti, un servizio volto al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finanziato interamente grazie ad un progetto PNRR e che procederà parallelamente al servizio “porta porta” attualmente esistente.

L’appalto, aggiudicato alla ditta Ecocontrolgsm S.r.l. lo scorso 10 marzo, prevede la fornitura e l’installazione completa delle ecoisole entro il 2025 in tutti i nove i comuni coinvolti dal servizio. Si tratta di raccoglitori modulari, compattanti e dotati di un sistema di identificazione associato ad ogni utente, attraverso i quali sarà possibile inserire il rifiuto, appositamente differenziato.

Ogni isola ecologica è dotata di un sistema di gestione certificato 4.0 che consente di raccogliere le informazioni necessarie per monitorare il servizio, riconoscere l’utenza e rilevare la tipologia di rifiuto, effettuando perfino una valutazione quantitativa del volume nel caso dei rifiuti indifferenziati.

Il comportamento virtuoso del cittadino, infatti, inciderà direttamente nella determinazione della parte variabile della sua tariffa rifiuti: ogni utente pagherà anche in base alla quantità di rifiuto indifferenziato che realmente produce, un dato che grazie alle ecoisole Intelligenti 4.0 è possibile rilevare e monitorare costantemente.

Ed è proprio in quest’ottica, grazie all’istituzione e al lavoro di un apposito tavolo tecnico, che è stato possibile predisporre ed adottare un nuovo regolamento Tari, uniformando in tal modo la disciplina e l’applicazione della tassa rifiuti all’intero territorio in cui è reso il servizio, passaggio fondamentale e propedeutico alla costituzione futura di un unico ambito tariffario del Coros.

Le isole per la raccolta dei rifiuti, 310 in totale, saranno dislocate nei vari centri del Coros afferenti, secondo una mappatura studiata con i sindaci, tenendo conto delle caratteristiche urbane in modo da essere facilmente raggiungibili da chiunque. Un sistema di videosorveglianza ne garantirà la sicurezza, inoltre saranno allestite le “Ecosquare”, aree attrezzate per accogliere i cittadini, adulti e bambini, per lo svolgimento di attività didattiche e di sensibilizzazione in materia di ambiente, all’aria aperta. Un ulteriore spazio dedicato all’utenza, che in questi anni è già stata coinvolta attivamente nelle numerose iniziative sul territorio portate avanti attraverso la Campagna di informazione e sensibilizzazione dell’Unione dei Comuni del Coros “Facciamo La Differenza”.

A breve saranno calendarizzati degli incontri specifici per ciascun comune, al fine di presentare i vari servizi offerti dalle isole intelligenti e offrire ulteriori informazioni alla cittadinanza.

«Con tale documento è stato tracciato il percorso per la transizione verso l’istituzione di un ambito tariffario unico, con l’applicazione di una medesima tariffa di ambito puntuale dei rifiuti già a partire dall’anno 2026 - afferma Federico Tolu, vicepresidente dell’Unione del Coros -. Tale passaggio sarà di fondamentale importanza e consentirà di abbandonare il sistema di quantificazione del costo per i cittadini basato sul cosiddetto “metodo normalizzato” attualmente in vigore, in favore della “misurazione puntuale” del conferimento del rifiuto, per essere chiari: pagherà di più chi produce maggior quantità di rifiuti, e uniformando i criteri per tutti i comuni afferenti al servizio».

