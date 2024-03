Assolte anche in Appello le due guardie mediche imputate per la morte di Roberto Pais, il primo morto di Covid 19 nel 2020 del nord Sardegna.

La Corte, presieduta da Maria Teresa Lupinu, ha scelto quindi la stessa via del gup Sergio De Luca, che un anno fa aveva assolto Lucio Zirattu e Maria Caterina Cherchi «perché il fatto non sussiste».

Il sostituto procuratore della Repubblica di Sassari Paolo Piras aveva accusato i due, a cui si erano rivolti i familiari della vittima in cerca di aiuto, di non aver approfondito il quadro clinico del paziente e di non aver riferito delle condizioni del cinquantunenne ambulante di Ossi all’unità di crisi locale. Lo stato di salute di Pais si era aggravato nel giro di pochi giorni e quando, alla fine, grazie alle insistenze della moglie, era stato portato con un’ambulanza nell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, il quadro clinico era peggiorato irreversibilmente, tanto che l’uomo era morto il 22 marzo 2020, nel giro di sei giorni dal ricovero, nel reparto di Rianimazione dell’Aou di Sassari.

A difendere le guardie mediche gli avvocati Nicola Sanna e Luca D’Alò, Alessandra Delrio invece la legale di parte civile.

