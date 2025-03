Anche il consiglio comunale di Stintino e la sindaca Rita Vallebella hanno votato all'unanimità la mozione sulla nomina del presidente del Parco nazionale dell’Asinara. Nel documento, condivisi da tutti i consigli comunali dei comuni che si affacciano sul golfo, si ribadisce l’importanza della figura istituzionale del presidente, sia sotto il profilo della legale rappresentanza e, quindi dei compiti rivestiti, sia sotto il profilo dell’impulso all’azione di indirizzo strategico e gestionale svolta dagli organi dallo stesso presieduti.

Il ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, proprio nei giorni scorsi, ha comunicato la rosa di nomi candidati alla carica di presidente dell’Ente Parco. Una decisione che arriva dopo quasi dieci anni dall’ultima presidenza. Si tratta del biologo genetista toscano, Edoardo Lazzarini, della gallurese Manuela Abetino e del biologo maddalenino, Gianluca Mureddu, attuale neo commissario straordinario dell’Ente Parco.

Nella mozione si delinea la necessità che questo iter avviato dal ministro possa arrivare a conclusione al fine di dare una guida ufficiale non solo per l'importanza dell’Isola dell’Asinara che racchiude un patrimonio naturale di valenza nazionale ed europea, ma soprattutto per l’importanza politica di un ruolo che deve condividere la conservazione e la valorizzazione con il coinvolgimento di tutto il territorio ed in particolare dei comuni che si affacciano sul Golfo.

