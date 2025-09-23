Presentato a Sassari il pilot italiano del progetto SurFedAUTL'iniziativa europea vuole consolidare la Surf Therapy per l'autismo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Questa mattina nell’Aula Magna del Complesso Biomedico in viale San Pietro a Sassari è stato presentato il pilot italiano di SurFedAUT, progetto europeo triennale co-finanziato dall’Unione Europea, per sviluppare l’ESFA: un protocollo europeo di sicurezza nel surf inclusivo per l’autismo e le neurodivergenze. L'ateneo sassarese è la prima Università che collabora grazie alla presenza del corso di laurea in scienze motorie.
Il convegno è il penultimo appuntamento di una roadmap che partita da Cadiz e passata per Ericeira, Gran Canaria e L’Aia fa tappa a Porto Ferro (Italia, Sassari e Sardegna) prima di chiudere a Biarritz in Francia a dicembre 2025 con il momento conclusivo del progetto.
Ambassador italiano è Marco Pistidda, giovane sassarese fondatore nel 2015 della Bonga Surf School, scuola di surf con sede in Sardegna, a Sassari sulla spiaggia di Porto Ferro. Nella terza fase del convegno, i rappresentanti dei partner stranieri hanno preso posto al tavolo per dare forma e sostanza a questo grande “lavoro di squadra” a livello Europeo.
Testimonianze preziose raccolte sul campo e proposte al pubblico sono arrivate da Kelly O’Hara (Universidade Beira Interior), Els van Hunsel e Gina Van der Werf (HSA), Jesus Borrego (director técnico y fundador de SS), Pedro Breiro (Portogallo) Valentina Platzgummer e Water Family (Associazione francese nata nei Paesi Baschi).