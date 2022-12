Burgos, centro del Goceano, è pronto per "Prendas de Adelasia". Il programma partirà alle 9.30 di sabato 3 dicembre con l'apertura delle locande seguita, alle 10.30, dall'esibizione nel piazzale del Castello, delle tecniche di arma lunga e corta. Alle 11.30 è in programma un'esibizione di tiro con l'arco e la vestizione del cavaliere. Dopo il pranzo nelle varie locande delle 13, alle 15 è in programma un convegno su "La Santa Inquisizione nel Regno di Sardegna".

Alle 16.30 ci sarà la didattica sull'uso della balestra storica a cura dei Sagittarii Vagantes. Alle 17 è in programma il processo l'inquisizione della strega. La giornata si concluderà alle 19 con al cena nelle locande.

Domenica 4 dicembre, alle 10.30, è prevista l'esposizione dell'allevamento amatoriale "Lupus Logudori". Dalle 11 spazio alle danze medievali con il gruppo storico medievale di Ardara. A partire dalle 11.30 e sino alle 12.30 ci saranno una serie di esibizioni itineranti con, rispettivamente, il "Gruppo Fontana Sbandieratori e Musici Santa Lucia", dei "Falconieri di Barbagia" e dell'associazione culturale "Kerkos".

Alle 15.30 si terrà il primo torneo medievale "Adelasia di Torres" a cura di "Corporazione Arcieri Medievali Sanluri". Alle 16 nuovo processo è inquisizione di una strega che sarà l'antipasto della sfilata, in programma alle 16.30, di tutti i gruppi storici. Infine, alle 17, si esibirà la compagnia "Shedan Theater Medieval Fire".

