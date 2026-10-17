Una nuova struttura sociosanitaria per rispondere ai bisogni degli anziani non autosufficienti e delle persone più fragili. È l’obiettivo della mozione approvata dal consiglio comunale di Ossi il 13 ottobre, con 11 voti favorevoli e 5 contrari, su proposta dei consiglieri del gruppo “Insieme per Ossi”.

L’atto, presentato il 7 ottobre da Pietro Muresu, Valentina Muresu, Marco Mannazzu, Giuseppa Martinez e Alberto Muroni, (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) impegna il sindaco e la giunta ad avviare le procedure necessarie per realizzare una nuova struttura nel territorio comunale, attraverso lo strumento della finanza di progetto, che consente il coinvolgimento di operatori privati nella realizzazione e gestione di opere pubbliche.

La priorità individuata è una struttura residenziale per anziani non autosufficienti. In alternativa, la proposta contempla la possibilità di realizzare una comunità integrata per persone con disabilità, anche nell’ambito dei progetti dedicati al “dopo di noi”, oppure una comunità socio-educativa integrata per minori.

Tra i passaggi previsti figurano la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica e l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area destinata a servizi nel Piano urbanistico comunale, in via Europa, così da poter procedere successivamente con una gara pubblica.

La seduta è stata caratterizzata da un confronto tra maggioranza e opposizione. Una richiesta di rinvio avanzata dal consigliere Vittorio Cau è stata respinta con 11 voti contrari e 5 favorevoli. La mozione è stata quindi approvata, aprendo la strada all’avvio delle procedure per valutare e sviluppare il progetto.

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