Pozzomaggiore si prepara per i festeggiamenti in onore di San Costantino, uno dei momenti più attesi dell'anno da parte del paese del Meilogu.

Giovedì 6 luglio, alle 18, ci sarà la partenza delle bandiere dalla sede dell'obriere maggiore verso la parrocchia di San Giorgio dove ci sarà la benedizione dei cavalieri. Si proseguirà poi verso la Chiesa dedicata a San Costantino con l'accompagnamento della banda musicale "Città di Sennori". Seguiranno i vespri solenni le Santa Messa in onore degli obrieri defunti. Gli spari dei fucilieri anticiperanno la partenza dell'ardia. Alle 22 spazio al concerto di Maria Luisa Congiu.

Venerdì 7 luglio alle 7, alle 8, alle 9 e alle 10 saranno celebrate le Sante Messe. Alle 10 è prevista la partenza delle bandiere dalla sede dell'obriere maggiore in direzione della parrocchia dove ci sarà la benedizione dei cavalli. Una volta che il corteo sarà arrivato nella Chiesa di San Costantino, sarà corsa una nuova ardia. Seguirà la processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale e i gruppi folk in costume sardo. Al rintro la fucilieria darà inizio a una seconda ardia. Subito dopo ci sarà la consegna di un ricorso ai cavalieri partecipanti. Alle 18.30, nel monumento ai caduti in piazza Maggiore, ci sarà un omaggio a coloro che hanno la vita in guerra. Alle 19 sarà celebrata la Messa solenne con panegirico di Tonino Cabizzosu che sarà animata dal "Coro di Pozzomaggiore" e da "Su Cuncordu Planu de Murtas". Al termine ci sarà lo scambio delle bandiere nella Chiesa di San Costantino. Alle 22 si terrà lo spettacolo "Isola in festa" con Giuliano Marongiu, Roberto Tangianu, Laura Spano, Lucia Budroni, il copo di ballo e l'organettista. In programma anche l'esibizione di Piero Marras.

Sabato 8 luglio alle 20 è in programma la gara di canti sardi logudoresi con Salvatorangelo Salis, Emanuele Bazzoni e Franco Figos accompagnati alla chitarra da Nino Manca e alla fisarmonica da Graziano Caddeo. Alle 22 l'evento finale della festa con il concerto degli Istentales e l'estrazione dei biglietti della lotteria.

