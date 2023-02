Sarà come sempre un carnevale all'insegna della tradizione e del divertimento quello organizzato a Pozzomaggiore.

Il calendario degli eventi partirà giovedì 16 febbraio, alle 17.30, con la favata accompagnata dalla degustazione del vino e dai balli del locale gruppo folk.

Domenica 19 febbraio, dalle 16.40, in piazza Maggiore ci sarà il ritrovo di tutti i bambini mascherati a cui verranno offerte le frittelle.

Martedì 21 febbraio, dalle 14.30, ci sarà il ritrovo dei carri allegorici e gruppi mascherati presso la zona di San Pietro. Seguirà poi la sfilata che si concluderà in piazza Maggiore con il rogo a Re Giorgio. Ai presenti sarà offerta la pastasciutta.

La serata si concluderà con i balli in maschera organizzati dalla Polisportiva As Pozzomaggiore.

