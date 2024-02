La Asl di Sassari ha programmato nel comune di Pozzomaggiore, per giovedì 29 febbraio, la ripresa dell’attività di prelievo dei campioni biologici. Il servizio si svolgerà negli ambulatori di via Fontana numero 2, al secondo piano dello stabile che ospita gli ambulatori della Asl di Sassari. Sarà a disposizione della popolazione tutti i giovedì. Il servizio prelievo è previsto dalle ore 7.40 alle ore 8.40 mentre l’accettazione impegnative per la settimana successiva e consegna referti è in programma dalle ore 10 alle 13.

In tanti nel paese di Pozzomaggiore avevano chiesto il ripristino del servizio, in particolare per andare incontro alle esigenze degli anziani e dei soggetti fragili, costretti a spostarsi in altre sedi della provincia per poter effettuare i test. Un trasferimento che comportava gravi disagi e difficoltà, per la mancanza di supporto e di mezzi.

La scelta di riprogrammare l’attività di prelievo dei campioni biologici. a Pozzomaggiore, impedisce anche lunghe file negli ambulatori di Sassari.

© Riproduzione riservata