Giovedì 6 e venerdì 7 luglio non saranno due giorni qualsiasi per Pozzomaggiore: il centro del Meilogu rinnova l’antico rito dell’ardia in onore di San Costantino.

Una corsa che ricorda la vittoria di Costantino ai danni dell’imperatore Massenzio, nella famosa battaglia di Ponte Milvio del 312 Avanti Cristo.

Un’usanza centenaria che porta a Pozzomaggiore tantissimi visitatori, non solo dai paesi limitrofi, ma anche da varie parti della Sardegna che non vogliono perdersi questa corsa spettacolare e travolgente, ma che cela una devozione particolarmente sentita.

“Su caddu 'e punta” e il gruppo de “sas iscortas” vengono vestiti con delle giubbe rosse ed inforcano le coroncine attendendo che gli altri cavalieri partecipanti all’ardia li raggiungano. Essi arrivano alla spicciolata, a gruppi di due o tre, finchè il gruppo dei cavalieri diventa abbastanza numeroso. L’obriere maggiore aiutato da parenti ed amici offre dolci e bibite .

Quindi le bandiere di tutti i Santi venerati in paese, portate dai rispettivi obrieri, si schierano di fronte alla casa dell’obriere maggiore dove ricevono una benedizione di grano misto a petali di rosa da parte della padrona di casa, che rompe poi il piatto in segno beneaugurante. L’obriere maggiore bacia le bandiere ad asta corta e, contemporaneamente all’augurio, le consegna a “su caddu 'e punta” e a “sas iscortas” che, ricevendole, le baciano a loro volta e fanno il segno della Croce. È l’inizio dell’ardia.

Ad aprire le danze sarà “Su caddu 'e punta” che, in sella a un cavallo bianco ed al gran galoppo percorre l'intero viale, inforca il cancello di ingresso al sagrato ("su cunzadu"), gira velocemente intorno alla Chiesa in senso antiorario e si ferma di fronte al portone principale compiendo atto di omaggio verso il Santo. A questo seguono in coppia le scorte e successivamente, sempre in coppia, segue il resto del drappello che giunge al santuario in un continuo inseguirsi una coppia dopo l’altra.

Subito dopo partiranno i primi tre giri in senso antiorario e altrettanti in senso orario. Quest’anno il ruolo de su “Su caddu 'e punta” sarà di Salvatore Lai mentre la prima scorta sarà composta da Gianfranco Cuccuru e Giancomita Nurra, la seconda scorta da Giuseppe Nurra e Gavinuccio Piu e la terza scorta da Angelo Cuccuru e Gabriele Cuccuru.

