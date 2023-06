È tutto pronto a Pozzomaggiore, paese del Meilogu, per la festa in onore dei Santi Pietro e Paolo. Mercoledì 28 giugno alle 17.30 ci sarà la partenza delle bandiere da via Allende. Seguirà, alle 18, la tradizionale Ardia. Il cavallo di punta sarà Giorgio Cuccuru. Le scorte saranno Costantino Calaresu e Pietro Calaresu (prima scorta), Pietro Piu e Gianmario Ezzis (seconda scorta), Enrico Casule e Bastiano Rassu (terza scorta).

Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa con i Vespri nella Chiesa campestre. Subito dopo avrà luogo il proseguimento dell’Ardia. Alle 22 spazio a “Celebration”, una discoteca all’aperto con animazione.

Giovedì 29 giugno alle 9.30 nuova partenza delle bandiere religiose da via Allende. Alle 10 è prevista la processione per le vie del paese in direzione del colle di San Pietro accompagnata dalla locale fucileria, della banda musicale di Villanova Montelone e dal gruppo folk locale. Alle 11 si svilupperà una nuova Ardia. Alle 11.30 sarà celebrata la Santa Messa solenne nel piazzale dell’edificio campestre. Al termine ci sarà un’altra ardia. Alle 18 le bandiere religiose si recheranno nel colle di San Pietro, mentre alle 19 sarà celebrata una nuova funzione liturgica cantata, seguita dallo scambio delle bandiere. Alle 22 si terrà il concerto di Giuseppe Masia e i Karma. Sabato 1 luglio alle 16 è in programma, presso il galoppatoio comunale, il “Palio di San Pietro”.

© Riproduzione riservata