Lo sport diventa solidarietà, un connubio che accompagna da sempre la Navicula Turritana – lo sport per la ricerca, la manifestazione che, giunta alla sua 19ª edizione, è in programma a Porto Torres nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 nel mare del litorale turritano.

Ancora una volta le diverse discipline sportive, solidarietà e comunità tornano ad incontrarsi, grazie all’iniziativa organizzata dalla Fidapa BPW Italy – sezione di Porto Torres, patrocinata dal Comune. Venerdì 11 settembre è in programma alle 18 il Torneo di Tennis Tavolo con il Tennis Club Porto Torres, mentre sabato 12 alle 19.30 ci sarà il ritrovo per la suggestiva Fiaccolata a Mare, con partenza alle 20.30 dallo Scoglio Lungo.

Domenica 13 settembre alle 10.30 il ritrovo di nuotatori presso lo stabilimento Mofo nella spiaggia Acque Dolci, con partenza del Miglio Sprint Navicula Turritana alle 11.30, un evento che vedrà la partecipazione dei campioni del nuoto. I fondi raccolti durante la manifestazione saranno destinati all’acquisto di ambulanze per il Progetto Sardinia-Dakar-Banjul. La raccolta fondi e le iscrizioni alle attività sono curate direttamente dalle Associazioni sportive partecipanti alla manifestazione. Per la gara di nuoto sono obbligatori certificato medico sportivo non agonistico in corso di validità e boa.

© Riproduzione riservata