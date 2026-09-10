Alla ricerca di immobili destinati a interventi di edilizia sociale e riqualificazione urbana. La ricognizione è del Comune di Cargeghe mirata verso case di proprietà privata del territorio, non in uso e non redditizie. Le finalità sono sotto la regia del Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Le segnalazioni, da parte dei proprietari privati, di soggetti giuridici privati e dei titolari dei diritti reali sull’immobile, completi di documentazione, vanno presentate entro il 22 settembre. Quanto trasmesso sarà esaminato dagli uffici competenti e inserito in un elenco ricognitivo da inviare all’assessorato regionale - Dipartimento infrastrutture, allo scopo di acquisire gli immobili ritenuti idonei dal Commissario Straordinario.

Gli obiettivi, come riporta la manifestazione di interesse comunale, sono di "riqualificazione e rigenerazione urbana oltre che di ridurre i rischi legati alla pubblica incolumità di edifici collabenti o idonei alla demolizione e ricostruzione", come richiesto dal decreto legge del “Piano-Casa” del luglio 2026. Le modalità di acquisizione saranno rese note dal Commissario Straordinario a seguito della valutazione delle istanze.

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