Prende ufficialmente il via un importante progetto di tutela e ripristino delle praterie di Posidonia oceanica nell’Area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana, ad Alghero.

Un intervento strategico, frutto della collaborazione tra Fondazione Millbor, ente filantropico con base legale negli Usa, Area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana (gestita dall’Azienda Speciale Parco di Porto Conte), Università di Sassari - Dipartimento di Chimica, Fisica, Matematica e Scienze Naturali e Comune di Alghero - Assessorato all’Ambiente.

Il programma avrà una durata complessiva di dieci anni e punta a realizzare un percorso organico di reimpianto, monitoraggio scientifico e sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di recuperare uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo. La Posidonia è infatti essenziale per la biodiversità, la protezione dei fondali, la qualità delle acque e il sequestro naturale di carbonio. Per i primi cinque anni, la Fondazione Millbor garantirà un contributo economico di 60.000 euro l’anno, destinato alle attività operative e divulgative, con la prospettiva di arrivare alla piena autosostenibilità economica del progetto. Il coordinamento scientifico sarà affidato alla prof.ssa Giulia Ceccherelli dell’Università di Sassari.





© Riproduzione riservata