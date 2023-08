Una gara tra imitatori di cantanti celebri e una sfilata di maschere tradizionali della Sardegna per il fine settimana che precede il Ferragosto. Due appuntamenti molto attesi dell'estate turritana: la tredicesima edizione di Re per una notte, spettacolo organizzato dai BBrothers, Alberto e Domenico Bazzoni, in programma venerdì 11 agosto alle 21 sotto la Torre Aragonese, e Maschara, grande sfilata di maschere tradizionali del carnevale sardo in programma sabato 12 agosto alle 20 con partenza da via Mare e organizzata dalla Pro Loco di Porto Torres.

Alla presentazione degli eventi erano presenti il sindaco Massimo Mulas e l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco. La nuova edizione di Re per una notte è stata definita "a chilometro zero", perché tutta l'organizzazione e la produzione sono turritane, così come gli artisti e gli imitatori che si metteranno in gioco sul palco. L'appuntamento è organizzato dai BBrothers, in collaborazione con le Botteghe turritane e il Comune di Porto Torres, supportati nella parte logistica da Salvatore Fresu.

La serata sarà presentata da Pierluigi Fiori, e sono previste le incursioni comiche degli “Amici Immaginari”. La giuria che valuterà i partecipanti sarà presieduta dal tenore turritano Luca Sannai. «Questa edizione dello spettacolo conferma come Porto Torres sia un luogo ricco di talenti - ha dichiarato l'assessora Cocco - e dove si riesce a fare gioco di squadra. Ringrazio Alberto e Domenico Bazzoni per la passione e la professionalità con cui ogni anno ripropongono un appuntamento che richiama pubblico da tutto il territorio».

La manifestazione Maschara, sfilata di maschere tradizionali organizzata dalla Pro Loco, è in programma il 12 agosto e prenderà il via alle 20 all'incrocio tra via Mare e via Benedetto Croce, per proseguire fino all'incrocio tra via Sassari e via Adelasia. L'appuntamento a cura della Pro Loco turritana presieduta da Annamaria Zara. Al corteo parteciperanno le maschere tradizionali dei gruppi Sos Merdules Bezzos de Otzana, i Mamuthones Isshadores Atzeni di Mamoiada, Sas Mascheras Limpias della Pro Loco di Fonni, i Tumbarinos de Gavoi, i Gigantes di Sennori, insieme alle due formazioni folk turritane Intragnas ed Etnos. «Il dato significativo di questo appuntamento - ha detto il sindaco Mulas - non è rappresentato solo dalla qualità di una sfilata che ha una grande attrattività turistica, ma dalla rinnovata operatività della Pro Loco». La novità introdotta dalla Pro Loco è l’etichetta del vino che lancia l’evento identitario “Maschara”.

