Le commissioni consiliari al Bilancio e allo Sport del Comune di Porto Torres presiedute, rispettivamente, dai consiglieri Gaetano Mura e Antonello Cabitta, hanno approvato all’unanimità la proposta di affidare in concessione all’Asd Polisportiva Amatori il centro sportivo comunale di “piazza Don Milani” per la riqualificazione e la valorizzazione dell’impianto.

L’associazione ha presentato la manifestazione d’interesse il 18 gennaio scorso e, secondo decreto legislativo. n. 38/202, le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, possono presentare al Comune un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, l’ammodernamento e la successiva gestione delle strutture comunali prevedendo un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. All’incontro erano presenti l’assessora allo Sport, Simona Fois, e il collega con delega al Patrimonio, Alessandro Carta: «Il progetto si inserisce perfettamente in questo quadro normativo e aderisce pienamente alle linee programmatiche di questa amministrazione comunale», hanno dichiarato.

L’affidamento, per un periodo non inferiore a 5 anni, non comporterà oneri finanziari per il Comune. La dirigente comunale al Patrimonio, Francesca Stacca, ha precisato che la struttura sportiva era nata nel 2013, e per dieci anni l’associazione proponente si era impegnata a pagare un canone di 1.320 euro al mese con un miglioramento dell’impianto. Da riqualificare la tribuna che ha una capienza di 300 posti, la rete metallica che delimita il campo da ripristinare. Prossimo passaggio in consiglio comunale, che dovrà approvare la proposta di riqualificazione della Polisportiva Amatori.

