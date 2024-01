Via libera al progetto definitivo-esecutivo per la demolizione della scuola media di Monte Agellu, l’edificio scolastico che sarà ricostruito grazie a un finanziamento Pnrr ottenuto dal Comune di Porto Torres per un importo di circa 8 milioni di euro.

Nei giorni scorsi si è proceduto alla stipula del contratto: tra le altre clausole e disposizioni, l’appaltatore ha l’obbligo di ultimare i lavori entro e non oltre 650 giorni a partire dalla data del 19 dicembre. Pertanto è necessario, al fine di rispettare la tempistica imposta dal finanziamento, procedere celermente con la progettazione e l’esecuzione dell’opera. L’amministrazione comunale ha predisposto un piano economico con un importo complessivo di 7 milioni e 800 mila euro, di cui 5,7 milioni per lavori, 170mila euro per oneri della sicurezza e 1 milione e 930mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Risorse necessarie per realizzare un nuovo complesso scolastico, e previste dall’avviso pubblico per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico della Sardegna denominato “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole – Intervento di sostituzione edilizia”.

Il Comune intende realizzare un fabbricato sostenibile dal punto di vista ambientale, energicamente efficiente, realizzato con materiali naturali ed alimentato con energie rinnovabili, in modo da avere una riduzione complessiva della spesa di gestione.

