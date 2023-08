Prosegue senza sosta l’iter per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana della cittadella sportiva a Porto Torres, che comprende il campo sportivo comunale numero 1, oltre ai campi 2 e 3 di viale delle Vigne. Questi ultimi saranno oggetto di interventi di rifacimento dell’area di gioco che passerà da terra battuta a manto sintetico. Lavori che prenderanno il via il prossimo autunno.

Per il campo principale l’amministrazione comunale, in cerca di finanziamenti per riqualificare le strutture sportive, ha avviato la procedura per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico economica alla società di ingegneria IP Ingegneria Srl di Sassari per un importo di circa 53mila euro, al fine di poter partecipare al bando “Fondo Sport e Periferie 2023” per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e per il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale.

La stesura del manto in erba sintetica nei campi 2 e 3 richiederà sei mesi di lavoro per ciascuna struttura, perciò l'assessora allo Sport, Simona Fois ha chiesto alle diverse società di mettersi d'accordo per gestire insieme la fase transitoria dei lavori. Nel piano di rigenerazione della cittadella sportiva sono compresi due campi polivalenti da realizzarsi in via Falcone e Borsellino per un importo di 2 milioni di euro.

