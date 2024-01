Iniziano i lavori per la manutenzione straordinaria della Capitaneria di porto di Porto Torres. Questa mattina, alla presenza del direttore marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello Giorgio Castronuovo e del capo del compartimento marittimo e comandante del porto, capitano di fregata Giuseppe Cannarile, il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna ha formalmente consegnato alla ditta aggiudicatrice dell’appalto pubblico, le aree propedeutiche all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della sede dell’Autorità marittima turritana.

Prima della firma del provvedimento di consegna, è stato eseguito un sopralluogo congiunto sulle aree interessate dagli interventi di rifacimento delle facciate dell’immobile, destinato ad uffici della Capitaneria di porto. La presenza del direttore Castronuovo, appositamente giunto dalla sede di Olbia, testimonia l’importanza e la priorità attribuite ai lavori di ristrutturazione dell’importante scalo settentrionale, i quali proseguiranno con successivi interventi manutentivi anche alle fondamenta dell’immobile, edificato nell’anno 1968.

I lavori, così concordati, restituiranno decoro alla sede della Capitaneria di porto, nell’ottica del più ampio processo di sviluppo e innovazione infrastrutturale dell’intero scalo marittimo turritano.

