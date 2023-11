Il Ponte Romano, la maestosa infrastruttura a sette arcate costruita a Porto Torres in epoca imperiale, sarà oggetto di una intensa attività di ristrutturazione. I lavori di restauro finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione di uno dei monumenti storici di maggior pregio della Sardegna verranno illustrati domani, martedì 28 novembre, alle 10.30 presso la sala consiliare del Comune turritano alla presenza del Soprintendente Bruno Billeci.

All’incontro parteciperanno Monica Stochino, segretaria regionale del Ministero per la Cultura per la Sardegna, Patrizia Luciana Tomassetti, architetta e responsabile unica del progetto, Salvatore Tringali, architetto progettista, e il sindaco Massimo Mulas.

Il ponte Romano fu realizzato per collegare Turris Libisonis con i campi di frumento della Nurra, le miniere dell'Argentiera e Karales, altro maggiore centro urbano a sud dell'Isola corrispondente all'odierna Cagliari. È stato carrabile fino agli anni Ottanta sia per i mezzi leggeri che per i mezzi pesanti che regolarmente vi transitavano per raggiungere il polo petrolchimico della zona industriale.

