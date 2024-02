L’ordinanza della Polizia Locale di Porto Torres blocca l’uso dell’ascensore di una struttura per anziani. Il provvedimento firmato dalla comandante della municipale, Katia Onida, è stato adottato a seguito di alcuni controlli sulla struttura dell’ex hotel Torres, con ingresso in via Risorgimento, che ha fatto emergere alcune difformità dell’ascensore, sprovvisto di matricola e quindi di licenza di esercizio.

Tra le criticità la mancanza delle verifiche periodiche biennali o straordinarie dell’Ente di controllo sul carrello elevatore del condominio, che ospita la Comunità alloggio per anziani “Il Rifugio”. L’ordinanza di fermo è stata decisa anche per le condizioni del macchinario che presenta vecchi interruttori, pareti e soffitto malandati e con umidità, tubazione di mandata olio scaduta, perdite di olio tra cilindro e pistone e l’assenza della targa di immatricolazione in cabina. Inoltre si aggiunge la mancata pulizia della fossa, l’illuminazione non funzionante e l’assenza del libretto e del registro dell'ascensore al momento della verifica.

Il fermo immediato dell'impianto, nell’ex hotel Torres, impedisce il suo utilizzo con conseguente divieto di porlo in esercizio a carico dell’amministratore del condominio, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata. L’attivazione sarà possibile solo dopo aver ottenuto il numero di matricola, presentando la necessaria documentazione all’ufficio della polizia amministrativa e successivamente al ripristino delle condizioni di conformità dell’impianto. Il divieto di uso comporterà non pochi disagi per gli ospiti della comunità per anziani.

