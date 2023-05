Era sta realizzata in occasione della Festa di San Valentino per un evento legato alla premiazione della foto più bella. La panchina dell'amore posizionata nel parco di Balai a Porto Torres è stata danneggiata dai vandali. Una creazione apprezzata da molti tranne ai soliti ignoti che hanno pensato bene di romperla spezzando il cuore realizzato sulla struttura.

La panchina in legno era stata costruita dalla Multiservizi, società in house di Porto Torres, Uno sfondo suggestivo per una foto scattata e postata su Instagram, immagini romantiche che celebrano l’amore in un contesto da preservare, nel cuore della città, che evidentemente qualcuno per noia ha voluto distruggere.

Gli operai della Multiservizi, su ordinazione del sindaco Massimo Mulas, hanno già provveduto a riparare il danno e a ripristinare la struttura.

© Riproduzione riservata