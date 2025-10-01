I vandali prendono di mira il monumento ai Caduti del mare, posizionato in piazza Umberto I, davanti al Palazzo comunale di Porto Torres.

Ignoti hanno agito nella notte strappando una parte dell'onda, realizzata in legno,rappresentativa del mare, dove trovarono la morte i marinai eroi. Ancora una volta gruppi di balordi si accaniscono contro il patrimonio pubblico e, per l'ennesima volta, colpiscono il monumento che era stato commissionato dal gruppo marinai d'Italia “Giovanni Solinas” e inaugurato durante una cerimonia svoltasi il 25 maggio del 1980 alla presenza dell'allora sindaco Annibale Francesconi.

La scultura lignea fu realizzata dallo scultore e ceramista Giuseppe Silecchia e nel corso degli anni è stata purtroppo vandalizzata dai soliti teppisti notturni che senza motivo vanno a distruggere il bene pubblico della propria città. Nel corso degli oltre 45 anni di età il monumento aveva avuto un restauro, nel 2012, e in seguito altri restauri dopo che essere stato danneggiato dai vandali.

Il monumento fu eretto dai Marinai d'Italia per assolvere al nobile impegno di devozione verso tutti i fratelli d'arma che immolarono la loro vita in mare per salvaguardare la patria.

