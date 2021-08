Neppure il tempo di sperimentarle, per offrire un servizio ai cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico per raggiungere alcuni luoghi periferici della città: a Porto Torres le paline Atp su cui era stato applicato il nuovo Qr code, sono state prese di mira dai vandali. Alcuni codici sono stati asportati e ulteriori pali imbrattati e danneggiati.

Il sistema adottato dall’Azienda trasporto pubblici di Sassari consentiva di visualizzare con lo smartphone gli orari delle fermate dei bus in ogni punto di sosta. Le vecchie paline erano state sostituite con delle nuove strutture, ma solo dopo pochi giorni i vandali si sono accaniti contro quella installata in via Sassari, che mostra i segni dell’azione incivile, una pratica purtroppo molto diffusa e che porta i balordi ad attaccare e distruggere il bene pubblico.

L’azienda aveva lanciato l’app Atp Sassari, una nuova versione più smart, con interfaccia pulita, mappe facili e aggiornate, un sistema semplice e aggiornato per chi si sposta in città. E’ sufficiente scaricare l’app per conoscere orari e fermate del bus urbano. Il presidente dell’Atp Paolo Depperu ha espresso tutto il suo disappunto sull’episodio che ancora una volta conferma la mancanza di rispetto verso i beni della comunità, strumenti all’avanguardia che rendono la città più decorosa e accogliente.

