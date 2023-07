Non basta imbrattare i muri di un edificio, un bene di pregio e parte del patrimonio pubblico di Porto Torres, adesso i vandali portano via anche una pezzo della recinzione di protezione, posizionata nella zona retrostante del Museo del Porto, una delle attrazioni più visitate in occasione della manifestazione di Monumenti Aperti.

Questa volta hanno agito nella parete più nascosta ed esposta a possibili azioni incivili, come è successo in passato, quando fu presa di mira da balordi annoiati che frequentano assiduamente la zona.

Gestita da anni dall’associazione Asso.Ve.La., non è la prima volta che la struttura subisce azioni vandaliche, comportamenti denunciati da chi si prende cura dello stabile, tipico edificio industriale del 20esimo secolo, noto in passato con il nome di “La Piccola” e parte della ex stazione ferroviaria costruita nel 1872.

In altre occasioni ignoti hanno lanciato gli estintori contro il museo, danneggiando le vetrate antisfondamento. Un'azione distruttrice che si ripete troppo spesso ai danni di una struttura che conserva la sua importanza culturale e sociale. Da tempo i gestori chiedono misure che servano da deterrente alle azioni vandaliche.

© Riproduzione riservata