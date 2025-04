Privo di vita, all'interno della propria abitazione: così è stato rinvenuto un uomo di 65 anni, Costantino Bonomo, residente in via Saffi, poco distante dal centro urbano di Porto Torres.

A dare l'allarme un suo amico, andato nella sua abitazione dopo alcuni squilli al telefono senza ricevere alcuna risposta, ha deciso di allertare il 118 e le forze dell'ordine. Intorno alle 18.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, dopo essere riusciti ad entrare nell'abitazione, hanno trovato l'uomo riverso per terra, ormai deceduto, forse da qualche ora.

Le cause della morte sarebbero naturali, ma sarà l'autopsia a stabilire le vere cause del decesso.

Costantino Bonomo viveva da solo, in passato aveva praticato arti marziali, poi una vita solitaria, in difficoltà e condizioni di salute precarie. Sul posto l'ambulanza del 118 con gli operatori sanitari che al momento non hanno riscontrato segni di violenza, e i carabinieri della compagnia di Porto Torres che hanno effettuato i rilievi all'interno dell'appartamento, in un vicolo che incrocia via Sassari.

Sarà compito dei militari accertare quanto accaduto.

