Una fontana tutta arrugginita, inservibile da anni, ma sempre lì, all'ingresso del porto di Porto Torres, proprio dove passano i turisti e coloro che sbarcano o prendono le navi.

Quindi un pessimo biglietto da visita per la città che occorrerebbe restaurare (molto difficile visto le attuali condizioni), rimuovere o sostituire. La fontana arrugginita inoltre ora è anche un pericolo per i bambini. E sono tanti, accompagnati dai genitori, che specie durante le belle stagioni giocano in prossimità del piccolo rudere.

Già negli anni scorsi ci sono state numerose sollecitazioni per ripristinare un minimo di decoro nella zona, Sia all'Amministrazione comunale che alle Autorità marittime, che all'Interno dell'area portuale hanno specifiche competenze. Ma sinora non è stato fatto nulla.



