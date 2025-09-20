Un “tesoretto” per il Comune di Porto Torres, arrivato dalla Regione a sei anni di distanza dal terribile incendio che devastò lo stabilimento industriale Inversol, nell’area produttiva di Porto Torres. L’assessorato regionale all’Industria, Emanuele Cani, ha disposto il trasferimento di circa un milione di euro a titolo di rimborso per gli interventi emergenziali e per la bonifica del sito, compreso nel perimetro del Consorzio industriale provinciale di Sassari. Un fondo straordinario, pari a 970mila e 588 euro, destinato alla copertura delle spese sostenute dall’ente per affrontare l’emergenza dell’incendio, che si sviluppò il 27 luglio del 2019 nell’area industriale, in prossimità di via Domenico Millelire, dove furono distrutti i capannoni utilizzati come punto di stoccaggio di vernici e solventi dalla ditta Inversol srl, e dalla società È Ambiente Impianti srl per il trattamento dei rifiuti industriali pericolosi e non.

Un rogo di vaste proporzioni che nel dicembre del 2020, aveva costretto l’amministrazione del sindaco Massimo Mulas ad anticipare le somme per ristorare le sei ditte intervenute, per i servizi richiesti dal Comune a tutela della salute pubblica e per la prevenzione del danno ambientale nella gestione della fase emergenziale, approvando in consiglio comunale un debito fuori bilancio di 881mila euro. Le somme stanziate nello stesso anno dalla Regione, allora giunta Solinas, erano finite per errore nel capitolo della Protezione civile, oggi recuperate e inserite nel capitolo Industria. «Risorse che verranno destinate alla realizzazione di opere già progettate nell’ambito della rigenerazione urbana, interventi su parchi e piazze, illuminazione e strade». L’istanza di copertura delle spese era stata sollecitata alla Regione dalla attuale amministrazione comunale, e in seguito richiesta dal gruppo consiliare di opposizione, oggi Porto Torres Avanti, composto da Bastianino Spanu e Costantino Ligas.

© Riproduzione riservata