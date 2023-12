Un semplice gesto per accrescere il patrimonio verde della città di Porto Torres. L’iniziativa è di Fabrizio Masia, Lorenzo Porcheddu e Sergio Carta del gruppo culturale Etnos-Li Bainzini.

Un nuovo progetto legato ai festeggiamenti dei Santi Martiri Turritani.

«Ogni anno doneremo un albero o una pianta, - dicono i promotori della iniziativa - o chissà, magari anche più di uno, fra quelli più adatti al nostro clima, e lo pianteremo in una diversa zona di Porto Torres».

Quest'anno hanno scelto la Fillirea, una pianta che ha ravvivato lo spazio verde di via Azuni, alle spalle del Museo del Porto. Un contributo destinato a crescere per la mitigazione del clima e dell’abbattimento di Co2 in città.

«Grazie alla vicesindaca Simona Fois e a Giovanni Tolu, agronomo del comune di Porto Torres, per aver accolto la nostra proposta ed averci dato le linee guida per realizzarla. L'amore per la propria città, alle volte, passa anche attraverso piccoli e silenziosi gesti».

L’obiettivo è abbellire alcune zone verdi dal centro alla periferia, con alberi adatti all’ambiente cittadino.

