Tutto pronto per l’evento “Fitwalking della Vita”, il nuovo format dedicato alla promozione del movimento come strumento di salute, prevenzione, benessere e solidarietà, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile nel litorale di Porto Torres con ritrovo, partenza e arrivo in Piazza Eroi dell’Onda.

Proprio da qui dalle 16.30 partono gli stage teorico-pratici gratuiti, condotti da istruttori abilitati – Mauro Pirino, Fausto Certomà, Laura Sulliotti, Vittoria Terrin, Giorgio Vaccari e Anna Ladu – per imparare i principi fondamentali della disciplina: postura corretta, tecnica del passo, coordinazione, utilizzo delle braccia e respirazione. Seguiranno alle 18.30 il “Il Fitwalking e i suoi benefici sul corpo e sulla mente”, conferenza medico-sportiva” con moderatrice Loredana Salis. Apertura con i saluti istituzionali del Comune di Porto Torres, UISP Sassari, Mauro Pirino (Scuola Sarda del Cammino e patron della manifestazione) , e gli interventi dei relatori : Grazia Fenu, Adolfo Pacifico, Rita Nonnis, Patrizia Tilocca, Fausto Certomà.

Domenica 26 aprile al via il Fitwalking della vita con ritrovo alle 8.30; alle 10 la partenza della camminata con due percorsi del Cuore e delle Vita, rispettivamente di 3,5 km e 6,6 km.

© Riproduzione riservata