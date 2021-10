Ventisei assenze su 30 bambini iscritti all’asilo nido Albert Sabin di Porto Torres, un numero troppo elevato per non far destare qualche preoccupazione. Così è stato chiesto ai genitori dei piccoli di sottoporre i figli alla prova del tampone.

Una prassi da quando è iniziata la pandemia, una regola specie se si tratta di scuola d’infanzia.

La decisione è stata presa dall’assessore ai Servizi Sociali, Simona Fois, che assicura: “Nessun allarme, ma in via precauzionale abbiamo chiesto che i bambini prima di rientrare all’asilo eseguano il tampone, così da garantire tranquillità e sicurezza all’interno della struttura. Le assenze probabilmente sono dovute ad una influenza tipica della stagione”.

Il Comune ha anche ricevuto comunicazione dall’Ats in cui si precisa che non si sono registrati casi positivi a Porto Torres e non risultano neppure soggetti in regime di isolamento o quarantena. La città, quindi, è ritornata ad essere covid free con zero contagi, una situazione che tranquillizza la comunità e la stessa cooperativa sociale Aldia di Pavia che gestisce la struttura dell’asilo di via Principe di Piemonte, frequentata dai bimbi di età compresa da 0 a tre anni.

