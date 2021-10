Un altro tentativo di furto nel liceo di via Bernini a Porto Torres. La notte scorsa, approfittando anche del fatto che l’edificio sia decentrato, i ladri hanno tentato di rubare un’altra volta nella scuola, uno dei plessi dell’Istituto di istruzione superiore "Paglietti". Ma nella circostanza ai ladri è andata male. Hanno aperto la porta, immediatamente è scattato l’allarme e sono stati costretti a fuggire. Di lì a poco sarebbero arrivati prima i collaboratori scolastici e poi i carabinieri.

I malviventi, un gruppo di ragazzi come raccontano alcuni testimoni, hanno forzato l’ingresso della scuola dopo aver scavalcato la cancellata ed essere approdati nel cortile. Per fortuna sono scappati a mani vuote. Nei giorni scorsi un altro episodio simile si è verificato presso l’Istituto Nautico in via Lungomare: ignoti hanno scagliato alcune pietre sulla vetrata del laboratorio di meccanica, dopo aver tentato di manomettere la serratura per entrare nei locali dove, in quel momento, non si svolgeva attività didattica. Non un semplice atto vandalico ma, come appurato in seguito dal personale non docente, si tratterebbe di un altro tentativo di furto con scasso, un episodio denunciato ai carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sull'accaduto.

© Riproduzione riservata