«L’amministrazione sta facendo grandi sforzi per rispettare tutti gli impegni programmati. Si tratta, infatti, di un aggiornamento che evidenzia come la gestione dei conti stia diventando sempre più complessa a causa dei tagli che i Comuni stanno subendo. Malgrado le importanti riduzioni decise dal Governo – oltre 280 mila per il triennio 2025/2027, ai quali si aggiungono i tagli di 370 mila nel triennio 2024-2026 - questo è possibile grazie a una gestione attenta, che punta a consolidare l’autonomia finanziaria dell’ente».

Così l’assessore al Bilancio del Comune di Porto Torres, Alessandro Carta, in occasione dell’ultima commissione al Bilancio, presieduta da Gaetano Mura, in cui è stata presentata la ratifica della deliberazione di giunta sulla variazione del Bilancio di previsione 2025-27. «Le politiche fiscali efficienti, infatti, hanno poi permesso di aumentare le entrate Imu di 249 mila. Inoltre, senza una programmazione oculata delle risorse, non sarebbe stato possibile pianificare per tempo eventi cruciali per la città, come la Festha Manna, per la quale la variazione di bilancio in oggetto prevede un investimento di 175 mila».

L’assessore Carta ha poi ribadito l’impegno dell’amministrazione a destinare la spesa non vincolata allo sviluppo economico e sociale della città, senza aumentare le tasse o le tariffe dei servizi comunali. Tra gli altri interventi nella variazione di bilancio si individuano 200 mila euro dalla Regione per sussidi a persone con particolari patologie; 53 mila per il progetto “Femmes Libres” a sostegno delle donne vittime di violenza di genere; 43 mila dal Fondo Equità per il trasporto di persone con disabilità. Inoltre, sono stati ridefiniti alcuni fondi per la cittadella sportiva, con 550 mila eur nel 2026 e 100 mila nel 2027 per il Palasport Alberto Mura, 300 mila previsti per il 2026. Infine, la variazione prevede 64 mila per una piattaforma informatica sulle relazioni sociali ed economiche e 50 mila per incarichi professionali legati alla partecipazione a bandi.

