Via libera al ripristino delle condizioni di sicurezza delle strade compromesse dagli incidenti nel territorio di proprietà del Comune di Porto Torres.

Con determina dirigenziale è stata approvata l’aggiudicazione del servizio triennale alla società Sicurezza e Ambiente spa con sede a Roma, l’operatore esterno che assume l’incarico di reintegrare le carreggiate danneggiate dagli incidenti stradali per garantire la sicurezza delle persone e dell’ambiente.

Un piano della polizia locale, guidata dal comandante Katia Onida, per garantire la messa in sicurezza delle strade pregiudicate dai sinistri, un progetto che prevede l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi nel manto stradale dalle auto incidentate.

Pertanto si è reso necessario dare corso al contratto in via d’urgenza, poiché la mancata esecuzione immediata non consentirebbe di attuare il servizio a tutela della sicurezza stradale che potrebbe provocare un danno all’interesse pubblico. Si interviene in alcuni tratti delle carreggiate per la presenza di alterazioni, anomalie o pericoli, per permettere un transito agevole agli automobilisti.

