Dalla strada di via Ponte Romano alta al cuore della città di Porto Torres, marciapiedi e strade disconnesse su tutta la cintura del centro storico, uno stato di degrado tale da creare pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni.

Gli argomenti sono oggetto di due interpellanze che portano la firma del capogruppo del Partito sardo d’Azione, Bastianino Spanu.

Sulla pericolosità della strada adiacente alle vecchie abitazioni di via Ponte Romano, in prossimità delle fornaci, il Comune ha inviato una nota di risposta ai residenti, sottolineando che quel tratto stradale è situato all’ìnterno del perimetro del Piano regolatore territoriale del Consorzio industriale provinciale di Sassari e quindi fuori dalla competenza dell’Ente comunale.

«Il punto di intervento, appare peraltro di proprietà privata», osservano gli uffici comunali. Questo non esclude la pericolosità del tratto della vecchia mulattiera, non solo per i mezzi che vi transitano e per i passanti ma sulla stabilità delle abitazioni. La situazione di degrado persiste sul manto stradale delle divesre vie del centro cittadino. Spanu interpella l’assessore competente e chiede: «Se gli uffici si sono attivati per l’eliminazione dei pericoli e se sono in programma interventi più duraturi di riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi nella zona del centro storico cittadino».

