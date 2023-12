Stop ai botti da Capodanno fino all’Epifania.

Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas firma anche quest’anno l’ordinanza che dispone il divieto assoluto di utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici. Il provvedimento è valido dalle ore 14 di oggi, venerdì 29 dicembre e sino alle ore 23.59 del 6 gennaio 2024, su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità\fisica della popolazione, del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana. Il divieto comprende anche i luoghi privati chiusi o aperti fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni.

È vietato inoltre condurre in qualsiasi momento animali d’affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati. Coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, dovranno tenere la massima attenzione e ogni precauzione utile e necessaria nell’effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili.

Inoltre si vieta il lancio degli artifici o oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico in particolare in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza, di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro, di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti. La violazione all’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di importo compreso tra 25 a 500 euro.

