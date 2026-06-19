Nei prossimi giorni il sindaco Massimo Mulas, riconfermato alla guida del Comune di Porto Torres, sarà pronto a chiudere l’intesa sulla futura composizione della Giunta coi partiti della coalizione di centrosinistra, con cui ha vinto le elezioni lo scorso 8 giugno. I criteri della parità di genere, della rappresentatività nel territorio, con conferme e nuovi nomi, hanno guidato il primo cittadino nella scelta degli assessori, tenuto conto delle indicazioni delle forze della coalizione. Il Pd, primo partito in città, è quasi certo che confermi due donne- Maria Bastiana Cocco e Gavina Muzzetto- la prima, la candidata più suffragata, dovrebbe mantenere le stesse deleghe, mentre la seconda la delega all’Ambiente. Nuovo ingresso nell’esecutivo per Antonello Cabitta, segretario dem tra i più votati insieme ad Alessandro Carta che, da ex assessore al Bilancio, resterà in consiglio come capogruppo Pd. Sei i posti in giunta, tre uomini e tre donne, oltre alla presidenza del Consiglio comunale, probabilmente assegnata a Giulia Manca, la candidata più votata di Alleanza Verdi e Sinistra, il partito che potrebbe fare spazio in qualità di assessore al Bilancio a Gaetano Mura, il primo dei non eletti ed ex presidente della commissione Finanze e Bilancio. Quinto assessorato ad Orizzonte Comune, il gruppo che ha eletto consiglieri, Emanuele Riu e Claudio Piras. Resta il nodo su chi dovrà entrare in giunta.

Il sesto assessorato andrà alla lista Porto Torres Avanti con la nomina di un esterno. Con l’ingresso di alcuni consiglieri comunali nell’esecutivo si delinea la composizione del consiglio comunale, con Gavino Ruiu in testa, il secondo più votato del Pd, la riconferma di Gianpiero Madeddu, e nuovi volti come Francesco Pintus e Antonio Cossu di Avs, Emanuele Riu di Orizzonte Comune e Anna Spanu di Porto Torres Avanti. All’opposizione le new entry con Costantino Biello del Psd’Az, Anita Giaconi di Sardegna al Centro e la candidata sindaca Sara Dettori. Gian Mario Sircana di Fratelli d’Italia, rientra in consiglio comunale dopo venti anni.

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