Spara in aria con la pistola scacciacani e grida frasi insensate. L'episodio è successo questa mattina a Porto Torres.

Un giovane sassarese è stato denunciato dai carabinieri della compagnia locale mentre, in prossimità della spiaggia di Balai, probabilmente sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti ha cominciato a far esplodere alcuni colpi, in presenza di alcune persone che hanno seguito la scena a distanza.

Il giovane pronunciava frasi ingiuriose e farneticanti: «Muori netturbino, mi hai tamponato». E ancora: «Sono il diavolo». Mentre si muoveva con difficoltà è riuscito a farsi un video postandolo sui social.

Altre immagini sono state riprese da alcune persone mentre intervenivano i carabinieri che, privandolo della scacciacani lo hanno accompagnato presso la caserma di via Antonelli.

