Dallo spaccio ai furti nelle auto: degrado nel quartiere storico di San Gavino, la zona di Porto Torres situata tra il parco giochi omonimo, piazza Tola e largo Asproni, davanti alle palazzine di proprietà di Area. Un’area ostaggio di vandali e cumuli di rifiuti abbandonati agli angoli delle abitazioni, divenuti latrine per le persone che frequentano il piazzale destinato ai parcheggi, adiacenti agli alloggi popolari.

A raccontare le vicissitudini quotidiane sono i residenti costretti ad assistere a scene indegne. «La notte assistiamo ad un traffico continuo di persone, un via vai di individui dediti allo spaccio – lamentano gli abitanti della zona – a partire dalle 23 un giro strano che crea allarme. Abbiamo paura di uscire la sera, anche solo per portare i nostri cani a passeggiare in un’area dove ormai regnano gli spacciatori attivi, che si introducono all’interno del parco di San Gavino, attraverso una rete di recinzione divelta».

L’area giochi spesso ha fatto registrare diversi atti vandalici e qualche rissa, alimentata da droga e alcol.

«Ciò che preoccupa maggiormente è che queste persone si ritrovano qui come se questo fosse il loro luogo di ritrovo abituale, - aggiungono - quasi fosse una zona franca della città dove si sentono liberi di compiere comportamenti illeciti, al riparo da qualsiasi controllo o conseguenza. Una zona dove possono agire nell’impunità più totale, in un clima di totale abbandono. Non è più solo una questione di decoro, ma di sicurezza pubblica».

